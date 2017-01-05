Mega Man, Android ve iOS için yayınlandı

Capcom, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Mega Man oyunlarını mobil platforma taşıyacağını açıklamıştı. Super Mario Run ve Pokemon GO'nun başarısından sonra bu alana yönelen Capcom, bugün verdiği sözü tuttu ve Android ve iOS oyuncularının karşısına 6 klasikleşmiş Mega Man oyunu ile çıktı.

Mega Man Mobile olarak geçen seride; Mega Man Mobile, Mega Man 2 Mobile, Mega Man 3 Mobile, Mega Man 4 Mobile, Mega Man 5 Mobile ve Mega Man 6 Mobile oyunları yer alıyor. Ancak bu oyunlar tek bir pakette toplanmak yerine iOS'te tanesi 5,29 TL Android'de ise tanesi 7,29 TL olarak altı farklı şekilde satılıyor.

Mega Man'in Android oyunlarını buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. iOS oyunları için ise App Store'a girip Mega Man Mobile diye arama yapabilir ve dilerseniz oyunları satın alabilirsiniz.