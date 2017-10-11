Megalodon II ile Avrupa'yı fethedecekler!

Shell Eco-marathon Türkiye'de Megalodon II adlı hidrojenli araçlarıyla yurt içi ve yurt dışından 22 takımı geride bırakarak birinci olan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden bir grup öğrenci tarafından kurulan Hidroana ekibi, aynı yarışmanın Avrupa ayağında da dereceye girmeyi hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi'nin Hidroana ekibi, Türkiye'nin 8 kentindeki lise ve üniversitelerden öğrencilerin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'dan gelen 22 takım ile 300 öğrencinin katılımıyla geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye'ye Megalodon II adlı araçlarıyla katıldı.

Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran Hidroana, 2018 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Söz konusu yarışmaya daha önce katılan ve iki kez 7. olan ekip, bu defa ilk üçe girmek için çalışmalara başladı. Hidroana kaptanı ve Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ersin Öz, yaptığı açıklamada, Shell Eco-marathon Türkiye Yarışması'na katıldıklarını belirterek, yerli ve yabancı yaklaşık 30 takımın katıldığı yarışmada birincilik elde ettiklerini söyledi.

Hidroana ekibinin 10 yıllık birikime sahip olduğunu anlatan Öz, şöyle konuştu:

Onuncu yılımızı birincilikle taçlandırdık. Şampiyonluğu getiren Megalodon II isimli aracımız, 10 yıllık birikimin bir ürünüdür. Hidrojenle çalışan elektrikli bir araç. Birçok geliştirme yaptık üzerinde. 6 kilometrelik pistte 10 turu 20 dakikada atmamız gerekiyordu. Bunu tamamladık. 17 litrelik hidrojenle 356,42 km/m3 tüketim yapıp Shell Eco-marathon Türkiye'nin biricisi olduk. Hidroana ekibine karşı yarışmalarda bir ilgi var. 2018 yılında yapılacak Shell Eco-marathon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceğiz. Orada da iyi derece elde etmek için hazırlıklarımıza başladık. Daha önce yurt dışında katıldığımız yarışmalarda iki kez 7. olduk. Geçen yıl kıl payı kaçırdığımız yarışmada bu sene ilk üçe girmek istiyoruz.