Meizu M5S ortaya çıktı

Yeni bir Meizu telefon, Çinli TENAA’da ortaya çıktı. M612Q ve M612M model numaraları ile iki farklı listede görülen ve aynı özelliklere sahip telefonun Meizu M5S olduğu iddia edildi.

Telefon sekiz çekirdekli 1.3GHz işlemci ile güçlendirilmiş ve 5.2 inçlik bir HD ekrana sahip. RAM seçenekleri arasında 2/3 / 4GB yer alırken, dahili bellek seçenekleri ise 16/32 / 64GB olarak belirtilmiş. Kamera açısından 13MP arka birime ve 5MP ön kameraya sahip.

138g ağırlığında ve 148.2 × 72.53 × 8.4mm boyutlarında olan cihaz, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile çalışıyor ve 2,930mAh pil içeriyor. Renk seçenekleri arasında gümüş grisi, altın ve gül altını yer alıyor. TENAA'nın yanı sıra cihaz (her iki model de), Çin Zorunlu Sertifika (3C) olarak bilinen belgelendirmeden de geçti.

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