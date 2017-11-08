Meizu, Türkiye pazarına giriyor!

2003 yılında Jack Wong tarafından kurulan, kısa sürede Çin’de beş büyük telefon üreticisi arasına giren ve son yıllarda Avrupa ve dünyaya açılarak kısa sürede 30’dan fazla ülkede faaliyet göstermeye başlayan Meizu, Türkiye ile ilgili planlarını da tamamlayarak sektörün deneyimli isimlerinden Murat Sungur Özkan’ı ülke müdürü olarak atadı.

Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan ilk stratejik hamlesini sektörde yıllardır başarıyla taşıdığı markalarla lider konumda olan Genpa ile imzaladığı distribütörlük anlaşması ile yaptı.

Meizu, 2015 yılında e-ticaret devi Alibaba’dan 590 milyon dolar yatırım almış ve yine aynı sene 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı başarmıştı. Kasım ayı içinde tüm Türkiye’de satışa sunulacak olan Meizu akıllı telefonlar, Genpa’nın geniş distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.

Distribütörlük anlaşması sonrasında Meizu telefonlarının daha uygun fiyatlar ile resmi ve garantili olarak ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz.