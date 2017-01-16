Merak edilen telefonun özellikleri belli oldu

Dün sizlere bir haberimizde, Android’in kurucularından Andy Rubin’in bir Essential adında bir şirket kurduğunu ve yüksek özelliklere sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını söylemiştik. Şimdi bu telefon hakkında daha fazla bilgi geldi.

Çoğunlukla Apple, Samsung ve Google için çalışan 40 çalışandan oluşan küçük bir şirket olan Essential’in 5.5 inç üzeri basınca duyarlı uçtan uca ekran, modüler tasarım ve yüksek donanıma sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Bu iddia edilen telefonun şimdi de test sonuçları ile bazı özellikleri ortaya çıktı.

Andy Rubin’in telefonu Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Essential FIH-PM1 adlı bir model test için gönderildi ve sonuçlar telefonun Android 7.0 Nougat ile çalıştığını gösteriyor. Bu, Rubin'in yepyeni bir platform ile piyasaya çıkmasını bekleyen bazı kişileri şaşırtabilir. Sekiz çekirdekli işlemci (teste göre1.9GHz'de çalışan) ile çalışan telefonun Snapdragon 835 yonga setiyle geleceği söyleniyor. Teste göre telefon 4GB RAM’e sahip.



Telefonun test sonuçlarına göre tek çekirdekli puanı 1844, çok çekirdekli puanı ise 5426 olduğu görülüyor.