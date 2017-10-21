Merakla beklenen akıllı telefon Oppo F5 sızdı!

, 26 Ekim’de düzenlenecek bir etkinlikle resmi olarak tanıtacak. Bu tarihtarafından resmi olarak açıklandı. Çinli telefon üreticisi ayrıca’in ürettikleri ilk 18:9 ekranlı telefon olacağını açıkladı. Ancak şu ana kadar telefonun diğer teknik özellikleri hakkında’dan herhangi bir açıklama geldi.herhangi bir detay paylaşmasa da sızıntılar sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay ortaya çıktı. Daha önce gelen sızıntılara göre’in teknik özellikleri arasındaveyer alıyor. Bugün gelen yeni sızıntılar bu özelliklerin neredeyse tamamını doğruluyor. Ancak yeni gelen bilgilere göre telefonun ön kamerası 16 megapiksel değil 12 megapiksel olacak. Bu arada telefonda çift önkamera yer alacağı bugünkü sızıntılar ile bir kez daha doğrulanmış oldu.