Mercedes-Benz, Mobil Dünya Kongresi 2017’de

Daimler, DigitalLife@Daimler ile dijital dönüşümü Mobil Dünya Kongresi’ne taşıdı. Birçok inovasyon ve ürünün sergilendiği fuar standı, konferanstaki oturumlar ve açılış etkinliği 4YFN dışında DigitalLife-Cafe de ortak bir iletişim platformu olarak kongrede kendine önemli bir yer edindi. Farklı iş kollarından Daimler AG uzmanlarıyla gerçekleştirilen canlı sohbetler, önemli gündem maddesi olarak kongrenin etkinlik ajandasında yer aldı. Teknoloji blog yazarı Sascha Pallenberg’in moderatörlüğünde günde üç kere gerçekleştirilen sohbetlerde; dijital hizmetler, trendler ve inovasyon kültürü ele alındı.

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticilerine yönelik DigitalLife Campus serisi “hackathon” katılımcıları da etkinlikte yer aldı. Güncel Hack-on-Bus-Tour’un 10 kod yazılımcısı, elde ettikleri sonuçların sunumuyla etkinliğe renk kattı. DigitalLife Campus serisi “hackathon” katılımcıları, özel donanımlı bir otobüsle Stuttgart ile Barselona arasındaki yolculuklarında Lego parçalarından oluşturulan otonom sürüş özelliğine sahip “RoboCab” adı verilen bir teknoloji yazılımını programlayarak zor bir görevin üstesinden geldiler. Söz konusu robot taksi de stantta sergilendi. Böylece Daimler’in dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik eden DigitalLife Campus 2016 etkinliği de sona erdi.

Yarının otomobilini bugünden yaşamak

Mercedes-Benz, Mobil Dünya Kongresi’nde iki farklı sanal gerçeklik örneği tanıttı. Ziyaretçiler, bir yandan sanal gerçeklik gözlükleri yardımıyla Concept EQ otomobilinin sürüş teknolojisini, tasarım ve bağlanabilirlik özelliklerini yakından inceleme fırsatı elde ederken, bir yandan de tamamen dijital ortamda yapılandırılan seri üretim bir otomobili satın almadan önce dijital ortamda görme imkânı elde ettiler. Etkileşim sembolleri üzerinden jant tipi, gövde rengi veya iç mekân renk kombinasyonu gibi araç özelliklerini dijital ortamda değiştirme seçenekleri sunuluyor. Sanal gerçeklik uygulaması Almanya ve İngiltere’de prototip olarak uygulanıyor.

Araç içerisinde akıllı teknolojile

Mercedes-Benz ayrıca bilişsel araca giden yolda bir sonraki adımı gözler önüne seriyor ve “Fit&Healthy” ile toplumun yükselen sağlık bilinci ile geleceğin mobilite çözümünü bağdaştırıyor. “Mercedes me” de fuarda önemli bir rol üstlendi. Tam ve eksiksiz bir akıllı telefon entegrasyonu tesis eden “Mercedes me” kullanıcılara akıllı telefon üzerinden kalan yakıt miktarını görme veya merkezi kilidi açma/kapama gibi araç fonksiyonlarını gerçekleştirme imkânı sunuyor. Kullanıcı akıllı telefon üzerinden dört adede kadar sanal anahtar aktive edebiliyor.

Birlikte paylaşmak

smart, Mobil Dünya Kongresi’nde salt mobiliteye odaklanan bir otomobilin kullanıcı konforunu ne kadar arttırabildiğini gözler önüne sererek, yeni hizmeti “smart ready to share”i tanıttı. smart kullanıcıları, söz konusu hizmet üzerinden otomobillerini kullanmadıkları anlarda arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla veya akrabalarıyla paylaşabiliyor. smart’ın “ready to” akıllı telefon uygulaması ve ön cama içten monte edilen bağlantı kutusu anahtarsız erişime, bağlantı kutusu “smart ready to drop” adındaki pilot uygulamaya imkân tanıyor. Uygulama, yetki verilen kişilerin aracın bagajına erişerek paket bırakma yetkisi veriyor.

COMAND Online ile tam zamanında: Mercedes-Benz E-Serisi Coupe

Mercedes-Benz’in Mobil Dünya Kongresi’nde sergilediği yeni E-Serisi Coupe modelinde kullanıma sunduğu COMAND Online özelliği ise anlık trafik bilgisi veya Car-to-X iletişimi gibi özellikleri mümkün kılıyor. Sürücüye günlük yaşantıda da her zaman kullandığı birçok ağ bağlantı alternatifi sunuluyor. “Live Traffic” anlık trafik bilgisi desteğiyle varılacak hedefe dinamik güzergâh ile tam zamanında varma imkânı tanıyor. Bunun dışında Live Traffic, “Floating Car Data” gibi farklı kaynaklardan veriler topluyor ve kullanıcıya aktarıyor.

Dijital hizmetler: Birçok kanal üzerinden ağ bağlantısı

Dijital ağ bağlantısı aynı zamanda araç dışındayken de aracın bağlanabilirlik özelliklerini kullanabilmek anlamına geliyor. Araca çevrimiçi erişim fikri, global pazarlarda araç üretimi ve dağıtımı dışında “moovel” gibi mobilite platformlarının ve yeni iş modellerinin gelişmesine de imkan tanıyor.

Mercedes-Benz Kamyon, bağlanabilirliğin ticari araç pazarındaki gerekliliğini ve müşterilere sağlayacağı katkıları öngörerek henüz 2000 yılında telematik hizmeti FleetBoard’u pazara sundu. Marka, Mobil Dünya Kongresi’nde FleetBoard Store’da yeni bir uygulama tanıttı. Üst yapı üreticileri gibi sektör paydaşları dışında taşımacılık sektörünü daha da verimli kılacak yeni çözümler geliştirmeyi ve sunmayı hedefleyen uygulama, geliştiricilerine de açık olan platformdaki uygulamalar, sadece Mercedes-Benz marka araçlara özel olmayıp diğer markaların kamyonlarında da kullanılabiliyor. FleetBoard’un çıkarılabilir DispoPilot.guide tableti üzerinden erişilen uygulamalar anlık verilere erişim sağlıyor.

Mercedes-Benz Vans markasının yeni ürünü Mercedes PRO güncel ve gelecekteki bütün hizmet, çözüm ve dijital servislerle taşımacılık sektöründeki müşterilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Müşterilere web tabanlı bir platform üzerinden mobilite, bağlanabilirlik, finansman ve filo çözümlerine doğrudan erişim imkânı sunuluyor. Başlangıç olarak sunulan hizmetlerin sayısının zamanla müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda artması planlanıyor.

Parmakların ucundaki mobilite

“moovel”, “mytaxi” ve “car2go” gibi global mobilite markaları da Mobil Dünya Kongresi’nde yer aldı. Dünyanın 26 ülkesindeki 2,2 milyon müşterisiyle “car2go” araç paylaşım pazarının lideri konumunda bulunuyor. Aracı bulma, rezerve etme ve ödemesini yapma gibi işlemler akıllı telefon üzerinden gerçekleştiriliyor.

Akıllı telefon üzerindeki tek bir tıklama sayesinde taksi müşterisi ile taksi sürücüsü arasında doğrudan bir bağlantı oluşturan, dünyanın ilk taksi çağırma/bulma uygulaması “mytaxi” yeni nesil teknolojik mobilite çözümlerinde önemli bir yere sahip. Dünya çapında 10 milyon indirme ve 100.000 kayıtlı taksici ile Avrupa’nın lider taksi çağırma/bulma uygulaması olan “mytaxi”, Avrupa’nın en önemli 10 kentinde hizmet veriyor.

“moovel” her zaman ve her yerde insanları kent içi mobiliteye ulaştırmayı hedefliyor. Dünyanın ilk uygulaması olarak “moovel” Almanya’da farklı mobilite hizmetlerini arama, rezerve etme ve ödemesini gerçekleştirme imkânı sunuyor. “moovel transit”, ABD pazarının ulaşım hizmetlerine yönelik mobil-bilet çözümlerinin önde gelen tedarikçisi konumunda. “moovel” uygulaması üzerinden her 2 saniyede bir bilet satılıyor.