microSD alırken nelere dikkat etmeliyiz?

microSD almak, sandığınızdan daha karışık bir iş olabilir. Karta değerinden fazla ödemekten kötü performansa, farklı tuzaklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorunun bir kısmı, bellek kartlarının göreve uygun olmayan kart kaynaklanır. Peki bu teknik özellikleri nasıl okumalı, hangisinin size uygun olduğuna nasıl karar vermelisiniz? Hangi hatalara düşmemeye dikkat etmelisiniz? Cevapları aşağıda bulacaksınız.

1. UYUMSUZ KARTLAR

MicroSD kart dediğimizde genellikle kartın şeklinden bahsediyoruz. Tüm microSD kartlar, tüm microSD kart slotlarına uyabilir ancak hepsi çalışmayacaktır. Uyumluluğu belirleyen birkaç kart biçimi ve standardı var.

microSD, microSDHC ve microSDXC kartların normal boyutlu sürümleri de bulunur. Her biçim SD spesifikasyonu tarafından tanımlanmış olsa da aynı şekilde çalışmaz. Bunun sonucu olarak bu biçimler, geriye yönelik uyumlu değildir. Dolayısıyla eski biçimleri destekleyen bir donanımda yeni kartları kullanamazsınız.

microSD kartlar, 2GB'a kadar kapasiteye sahiptir ve herhangi bir microSD slotuyla kullanılabilir.

microSDHC kartlar 2GB'dan daha büyük kapasitedir ve 32GB'a kadar kapasiteye sahip olabilir. SDHC veya SDXC destekli donanımla kullanılabilir.

microSDXC kartlar, 32GB ile 2TB arasında kapasiteye sahiptir ve sadece SDXC kapasiteli cihazlarda kullanılabilir.

Bunların yanında her microSDXC slotunun her boyutu desteklemediğine dikkat edin. Örneğin HTC One M9, resmi olarak 128GB'a kadar olan kartları destekliyor ve daha büyükleriyle çalışmayabilir.

microSD kartınızı PC'nizde kullanacaksanız, kullandığı dosya sistemine de dikkat edin. microSDXC kartlar, varsayılan olarak exFAT sistemini kullanır. Windows'un on yılı aşkın süredir desteklediği bu dosya sistemi, OS X'te yalnızca 10.6.5 Snow Leopard'den beri destekleniyor.