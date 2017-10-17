Microsoft Bitcoin kabul etmeye başladı!

Her geçen gün binlerce insan elindekileri bir şekilde kripto paraya yatırım yaparak havuzu genişletiyor ve dünya tarihinde ilk defa, devlet kontrolünde olmayan para birimleri kitleselleşiyor. Bu işi kontrol altına almak isteyen Çin ve Rusya gibi devler, kendi ekonomilerini bu yükselişten faydalanarak ABD’nin üzerine çıkartmaya çalışıyorlar.

Teknoloji şirketlerinin kripto paralara sessiz sedasız yatırımlar yaptıklarına dair söylentiler geliyordu. Ancak resmiyet dalgalanmalarına sessiz sedasız yaptığı hazırlıklarla sürprizi patlatan Microsoft da dahil oldu. Dev şirket, artık ödemelerinde Bitcoin kullanıcılarının hesaplarına para yatırmalarına izin verecek.

Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz;

Microsoft hesabınıza para eklemek için Bitcoin kullanın.

Account.microsoft.com adresine gidin ve Microsoft hesabınızla oturum açın.

Ödeme ve faturalandırma altında, Ödeme seçenekleri'ni seçin.

Kripto parayı kullan'ı seçin, eklemek istediğiniz miktarı ve İleri'yi seçin.

Gerekli Bitcoin miktarını gözden geçirin ve işleminizi 15 dakika içinde tamamlamak için dijital cüzdanınızı kullanın.

PC'nizde: Cüzdanda aç seçeneğini seçin ve aynı cihazda Bitcoin cüzdanından ödeme yapın.

Telefonunuzda: Mobil cüzdan uygulamasından ödeme yapabilmek için sayfadaki QR kodunu tarayın.

Cüzdanınız başka bir aygıttaysa, alıcı adresi ve BTC tutarı cihazınızdaki veya web'deki cüzdanınıza kopyalayıp satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Büyük firmalar sürece dahil oldukça Bitcoin’in ve diğer belli başlı altcoinlerin değerinin artması bekleniyor. Elbette uzun vadeli yatırımlar hala riskli durumdalar. Ancak resmileştirme girişimler ve anlık sermaye yükselişleri, kısa vadeli dalgalanmalara da sebep olacaktır.