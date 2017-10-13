Microsoft Edge, Chrome ve Firefox'a göre daha güvenli!

Ünlü siber güvenlik danışmanlığı NSS Labs, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırıları hakkında Web Tarayıcı Güvenliği Karşılaştırmalı Raporu yayınladı. Raporlar; güvenlik tehditlerine göre tarayıcıların güvenliğini bizlere açık ve net bir şekilde gösteriyor.

Güvenlik açıklarını ve işletim sistemindeki uygulama yazılımlarındaki açık saldırıları kullanan konvansiyonel saldırılar, hala rutin olarak kullanılıyor. Bu saldırılardan yola çıkılarak Edge, Chrome ve Firefox üzerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma sonuçları Microsoft Edge'in saldırılara daha dayanıklı olduğunu ortaya koyuyor.

NSS Labs'ın 23 gün süren testlerinde 36.120 farklı oturum başlatıldı ve bu oturumlardan 1.136 adeti şüpheli URL'ler içeriyordu. Bu şüpheli URL'lerden gelen saldırıların; Firefox %74.6, Chrome %61.1 ve Microsoft Edge ise %92.3'ünü engellemeyi başardı.

Yakında iOS ve Android platformlarına da gelecek olan Microsoft Edge, güvenlik konusunda Microsoft'un yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Bakalım eklenti desteği henüz çok kısıtlı olan Microsoft Edge, önümüzdeki yıllarda Chrome, Opera ve Firefox gibi rakiplerini geride bırakabilecek mi?