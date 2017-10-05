Microsoft Edge, iOS ve Android'e geliyor!

Microsoft'un çok güvendiği internet tarayıcısı Microsoft Edge, iOS ve Android platformlarına göz kırptı. iOS ve Android platformlarında beta sürecine giren Microsoft Edge, çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Peki, mobilde Edge tarayıcısı kullanıcılara neler sunacak?

Microsoft Edge'in mobil uygulaması web sayfalarını PC'ye aktarabilecek ve kullanıcılar web sayfalarına kaldıkları yerden devam edecek. Apple'ın iOS ve macOS'teki Handoff sistemi gibi "PC üzerinde devam et" sistemi artık Microsoft Edge tarayıcısında da olacak.

Ayrıca PC ve mobil uygulamalar senkronize bir şekilde çalışacak. İnternet geçmişiniz, favori internet sayfalarınız ve diğer ayarlarınız mobil ve masaüstünde eş zamanlanacak. Microsoft Edge'de arama araçları arasında Bing tanımlı gelip, Google ve Yahoo da seçmeli olarak sunulacak.

2017'nin sonlarına doğru App Store ve Google Play Store'daki yerini alması beklenen Microsoft Edge, bakalım mobil platformlarda başarılı olabilecek mi?