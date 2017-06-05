Microsoft, Android için yüz değiştirme uygulamasını yayınladı

Snapchat ile başlayan yüz değiştirme furyasına MSQRD ile Facebook da katılmış ancak daha sonra yüz değiştirme trendi için rüzgar tersinden esmişti. Microsoft, biraz geç de olsa bugün Android platformu için Face Swap adını verdiği uygulamasını ücretsiz olarak indirime sundu.

Microsoft Face Swap, diğer uygulamalara göre farklı bir özellik sunuyor. Face Swap uygulamasında stok fotoğrafları aratıp mankenlerin veya ünlü isimlerin fotoğrafları ile yüzünüzü değiştirebiliyorsunuz.

Uygulamanın algoritması sayesinde çektiğiniz Selfie'den otomatik olarak yüzünüz tespit edilip bir taslak çıkarılıyor. Daha sonra yüzünüzü dilediğiniz fotoğrafa ekleyebiliyorsunuz. Android için sunulan uygulamanın ilerleyen günlerde iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.