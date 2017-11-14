Microsoft, Galaxy S8 satıyor!

Yazılım devi Microsoft, mobil pazarda uyguladığı stratejiler ile başarısız olmuştu. Steve Ballmer döneminde mobil pazara girmede geç kalan Microsoft, bunun bedelini çok ağır ödemişti. Steve Ballmer, bir röportajında, Microsoft'ta CEO iken Nokia'yı satın almaları gerektiğini dile getirdiğini ancak firmanın o dönem bu kararı onaylamadığını dile getirmişti. Daha sonra durumu geç de olsa fark eden Microsoft, Nokia'yı satın almıştı ama iş işten geçmişti.

Android ve iOS karşısına Windows Mobile ile çıkan Microsoft, geliştiricilerden desteğini alamadığı için eli boş dönmüştü. Son aylarda gelen Microsoft yöneticilerinin Android telefon kullanıyoruz beyanları, Windows Mobile'ın öldüğünü kanıtlamıştı. Bugün de bir darbe de Microsoft Store'dan geldi.

Microsoft, Microsoft Store üzerinden Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini satmaya başladı. Microsoft Launcher arayüzü ile gelen Galaxy S8/S8+, Microsoft'un uygulamalarını da ön yüklü olarak bünyesinde barındırıyor.

Amerika'daki Microsoft Store'da 724.99 dolara satılan Android işletim sistemli Galaxy S8 modellerinin, artık Windows Mobile'a indirilecek son darbe olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlerimize göre; Microsoft, Windows Mobile desteğini kestiğini açıklamak için bir duyuru bile yapmayacaktır.