Microsoft ve Google arasındaki gerginlik büyüyor!

Microsoft ve Google arasındaki gerginlik kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere teknoloji devleri arasında geçtiğimiz yıllarda bir sürtüşme yaşanmıştı. Google, Microsoft'un Windows işletim sisteminde yer alan güvenlik açığını, daha güvenlik yaması yayınlanmadan duyurması bu gerginliğin fitilini ateşlemişti.

Yaması hazır olan ancak daha yayınlanmayan Windows güvenlik açığının, Github üzerinden Google tarafından herkese duyurulması, Microsoft cephesini sinirlendirmişti. Hatta Windows biriminin şefi Terry Myerson, bu konu hakkında sitem etmiş ve Google'ı güvenlik açıklarının duyurulması konusunda hassas davranmadığı için eleştirmişti.

Bugün ise rüzgar tersine döndü ve Microsoft, Google'ı Chrome internet tarayıcısındaki güvenlik açıklarından dolayı eleştirdi. Microsoft güvenlik ekibinde çalışan araştırmacı Jordan Rabet, 14 Eylül itibari ile Google Chrome'un kodunda güvenlik açığının olduğunu ve bunu sorumlu biçimde duyurduklarını açıkladı.

Microsoft'un Google'ı uyarmasının ardından tam 1 ay geçtikten sonra ise Chrome için güncelleme yayınlandı. Microsoft'un güvenlik açıkları konusunda ne kadar hassas davrandığını biliyoruz. Firma, Chrome'daki açığı Google gibi Github üzerinden herkese değil, direkt firmaya raporlayarak büyük bir erdem göstermiş. Bakalım iki firma arasında ilerleyen dönemde bir gerginlik daha yaşanacak mı?