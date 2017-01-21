Microsoft, hackerlara karşı Windows'u güçlendiriyor!

Microsoft, önceki sürümlerden daha güvenli hale getirmek için Windows'un en yeni sürümünü güçlendirdi, ancak bu korumalar sadece onlar için yüksek bir fiyat ödemeye istekli olanlara sunulacak. Microsoft'un Windows Defender ATP Araştırma Ekibi'nden Matt Oh ve Elia Florio, Windows 10 yıldönümü güncellemesi, çekirdek Windows bileşenleri ve Microsoft Edge tarayıcılarında müşterileri, güvenlik açıkları için tüm korumalardan yararlanmaya yardımcı olan birçok teknik geliştirdi.

Zero-Day, güvenlik açıkları olarak da bilinen tanımlanamayan güvenlik açıklarına karşı özellikle önemlidir, özellikle devletler için çalışanlar tarafından veri çalmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Tek bir güvenlik açığına odaklanmak yerine, Microsoft, Oh ve Florio'nun açıkladığı yararlanma sınıflarına karşı hafifletme tekniklerine odaklanıyor. Sonuç olarak, bu hafifletme teknikleri, gelecek Zero-Day istismarlarına açık olan saldırı yüzeylerini önemli ölçüde azalttı diye açıklandı.

En etkili koruma için, müşteriler Windows Defender ATP'ye kaydolmalı, Oh ve Florio'nun önerileri yalnızca Windows Enterprise E5 kullanıcılarına sunulan bir hizmettir. Microsoft, 2002'de güvenilir bilgi işlem girişimi başlattığında, tüm Windows sürümlerini eşit derecede güvenli hale getirdiğini söyledi.

Bununla birlikte, yeni Windows 10 yıldönümü güncellemesindeki güvenlik gelişmeleri tüketicilere de faydalı. Malwarebytes'in kıdemli güvenlik araştırmacısı Jerome Segura, Bu kullanıcılar için harika bir haber dedi.

Microsoft, Windows çekirdeğini sağlamlaştırmada iyi ilerleme kaydederken, diğer alanlarda da işletim sisteminin güvenliğini artırabilir. Bu alanlardan bir tanesi üçüncü taraf uygulamalar ve bileşenleri. Microsoft, işletim sisteminin güvende olmasını sağlamaya çalışırken, Flash, Java ve diğer yazılımlara hala bağımlı olacak. Sistemin güvenliği, tüm parçalara bağlı olacak. Yani isterse en güvenli Windows sürümüne sahip olun, eski sürüm bir Flash eklentiniz varsa, bilgisayarınıza yine de virüs bulaştırabilirsiniz.