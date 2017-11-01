Microsoft HoloLens Türkiye'ye geliyor!

Microsoft’un geliştirdiği, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak çalışanların ve işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan HoloLens’in resmi olarak bulunduğu ülkelerin sayısı artıyor. Microsoft, HoloLens'i aralarında Türkiye'nin de yer altığı toplam 29 Avrupa ülkesinde satıaş sunacak. Henüz HoloLens'in Türkiye fiyatı açıklanmadı. Tahminlerimize göre; HoloLens Türkiye fiyatı 15.000 TL seviyesinde olacak.

Bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.

Microsoft, dünya çapında daha geniş bir ekosistemin karma gerçeklik yaratmasını sağlayacak teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu genişleme ile HoloLens, pazar yaygınlığını neredeyse üç katına çıkararak 39 ülkede satışa sunulmuş olacak.