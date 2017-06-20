Microsoft klavyeler, AES şifrelemesi ile koruma altında!

Microsoft’un donanım birimi tarafından geliştirilen ve kablosuz teknolojiyi destekleyen klavyeler AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) kullanarak iletişim bilgilerini korumaya yardımcı oluyor. AES, bilgisayar veya diğer aygıtlara iletilmeden önce tuş vuruşlarını şifreliyor.

Günümüzde kablosuz teknolojiler çok yaygın olduğu için her zaman güvenli olduğu düşünülüyor. Gerçek şu ki kablosuz iletişim sistemindeki her nokta muhtemel bir açık arz ediyor ve uygun güvenlik önlemlerini almadan, gizli bilgiler risk altında olabilir.

AES, elektronik verilerin şifrelenmesine yönelik National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından 2001'de oluşturulan bir spesifikasyon. Bu spesifikasyon ABD hükümeti ve diğer ülkeler tarafından gizli veri ve bilgilerin korunması için kullanılıyor.

Kablosuz klavyeler bilgileri havadan iletir, bu da sıkça göz ardı edilen bir açık nokta oluşturur. Uygun güvenlik önlemleri alınmazsa, siber hırsızlar tuş vuruşlarını takip ederek şifrelere, kredi kartı numaralarına ve diğer hayati bilgilere erişim sağlayabilir.

Kötü niyetli saldırganların klavyelerdeki gizli AES şifreleme anahtarına erişmesini önlemek için, klavyeye ve alıcıya fabrikada yüklendikten sonra anahtara erişimi engelleyen bir bellenim eklenir. Ayrıca Microsoft AES klavyeler, daha sofistike saldırıları önlemek amacıyla her bir iletim için rastgele veri oluşturma ve benzersiz tanımlayıcılar kullanıyor.

Microsoft’un son yıllarda üretilen ve kutusunun üzerinde asma kilit logosu bulunan Sculpt Ergonomic Desktop, Comfort Desktop 5050, Wireless Desktop 3050, Wireless Desktop 2000, Wireless Desktop 900, Wireless Desktop 850 ve All-in-One Media Keyboard gibi kablosuz klavyelerinde modellerinde AES şifreleme teknolojisi kullanılıyor.