Microsoft, LinkedIn'i Outlook.com ile birleştiriyor!

LinkedIn, Microsoft tarafından satın alındıktan sonra dünyanın en iyi profesyonel sosyal ağlarından biri oldu. Bugün Microsoft'un blogunda duyurduğuna göre, LinkedIn'in Outlook.com'la olan birleşim süreci başladı. Sürecin Aralık ayında tamamlanacağı, daha sonra da Outlook'un mobil uygulamaları, masa üstü versiyonuna, SharePoint'e ve OneDrive'ın Bussiness versiyonuna da aynı entegrasyon sürecinin devam edeceği duyuruldu.

Entegrasyonla birlikte, artık Outlook'a bağlı e-posta adreslerini LinkedIn ile bağlayan kullanıcılar, LinkedIn'in profil özelliklerini Outlook içerisinden görebilecekler. Yeni arayüzle birlikte size mail atan kişilerin, eğer LinkedIn profillerini e-posta adresine Outlook üzerinden tanıtmışsa, LinkedIn profillerine doğrudan ulaşabileceksiniz.

Ayrıca bu bilgileri görebildiğiniz küçük açılır pencere aracılığıyla Outlook üzerinden LinkedIn'den arkadaş ekleme gibi şeyleri yapabileceksiniz. Bu Microsoft için çok büyük bir adım. Google'ın zamanında Google+ için yapmaya çalıştığını eğer Microsoft, LinkedIn'e uygulayabilirse, LinkedIn profesyonel sosyal ağ kullanıcılarının neredeyse sürekli kullandığı bir araç haline gelecek.