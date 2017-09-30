Microsoft Lumia 2020 tablet sızdı!

Mobil pazarda son dönemde verilen en büyük karar olan Windows Mobile, Microsoft'a pahalıya patladı. Teknoloji devi Windows Mobile'dan o kadar yara aldı ki, Microsoft'un CEO'su Bill Gates bile Android telefon kullandığını açıkladı. Çöküşe geçen ve artık toplanması imkansız olan Windows Mobile için Microsoft'un zamanında çok farklı fikirlerinin olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı.

Nokia'yı satın aldıktan sonra Lumia imsinden faydalanmak isteyen ancak onu da beceremeyen Microsoft, Lumia 2020 adını verdiği tableti duyuracakmış. Snapdragon 800 yonga seti 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi ile gelmesi beklenen Lumia 2020, 8.3 inç büyüklüğünde 1080P ekrana sahip olacakmış.

Lumia 2020, 19 megapiksel çözünürlüğünde PureView kamera ile fark yaratması beklenirken, bu da Xbox Watch gibi tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Hiçbir zaman tanıtılmayacak olan Lumia 2020'nin Windows 10 RT işletim sistemi ile çalışması bekleniyordu.