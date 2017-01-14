Microsoft, performansı geliştiren Windows 10 oyun modunu onayladı!

Daha önce söylendiği gibi Windows 10, yakında PC oyunları oynarken sistem performansını artıran yeni bir Oyun Modu özelliği içeriyor. Microsoft tarafından bugün onaylandı, ancak nasıl çalıştığının tam açıklaması henüz yapılmadı.

Xbox baş mühendisi Mike Ybarra, Xbox Wire'daki bir yazıya göre, Amacımız bilgisayarınızı oyun performansını yükseltmek için Windows 10 Oyun Modu ile optimize etmektir dedi. Ybarra, Twitter'da Oyun Modu'nun hem Win32 hem de UWP oyunlarını desteklediğini ve bunun da önemli bir faktör olduğunu ekledi. Özellik Aralık ayında bir güncelleme ile ortaya çıktığında, Windows Store'daki UWP oyunlarıyla sınırlı olabileceği konusu çok konşulmuştu.

Güncellemeleri test eden Windows üyeleri, Oyun Modu'nun görsel öğelerine bu hafta erişebilecekler. Ybarra, özelliklerin kısa süre içerisinde nasıl işlediği konusunda daha fazla bilgi paylaşılacağını söyledi. Bu özelliğin bir parçası olan Windows 10 İçerik Oluşturucu güncellemesi, bu baharda yayınlanacak.