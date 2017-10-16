Microsoft Pix Camera yeni özellikler ile güncellendi

Microsoft, geçtiğimiz günlerde kendi mobil platformu olan Windows Mobile'dan artık vazgeçtiğini üstü kapalı bir şekilde dile getirmişti. Windows Phone'un fişini çeken yazılım devi, şimdilerde Android ve iOS platformuna ağırlık vermeye başladı. Diğer platformlardaki uygulamaları ile gerçekten başarılı işlere imza atan Microsoft, geçtiğimiz yıl Pix Camera adını verdiği fotoğraf uygulamasını yayınlamıştı.

Geçen zaman içerisinde gelişen Pix Camera bugün aldığı güncelleme ile yepyeni özelliklere kavuştu. Pix Camera 1.1.4 güncellemesi ile dosya, belge ve kartvizit taramak artık daha kolay hale geliyor. Güncelleme ile; beyaz tahta, doküman, kartvizit ve karatahtayı taradıktan sonra efektler uygulayabiliyorsunuz.

Selfie canavarı olan Pix Camera, App Store'da ücretsiz olarak yer alıyor. Pix Camera'yı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Pix Camera indir