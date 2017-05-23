Microsoft, şimdiye kadarki en hafif ve en hızlı tabletini tanıttı

Beklendiği gibi Microsoft, Şangay, Çin'de düzenlenen donanım etkinliğinde yepyeni bir Surface Pro tabletini tanıttı. Redmond merkezli şirket, bu modeli, önceki modelin yükseltilmiş bir versiyonu olduğu için "yeni Surface Pro" olarak adlandırıyor.

Görünüşe göre, yeni Surface Pro, Surface Pro 5 olarak piyasaya sürülebilmesi için önceki modele kıyasla anlamlı bir yenilik getirmedi.

Yeni bilgisayar, güçlü bir Intel Core i7 işlemci ve 13.5 saate kadar video oynatımı sağlayan bir pil ile geliyor. Aynı zamanda LTE Advanced, yeni bir Surface Pen ile birlikte bu yılın ilerleyen aylarında gelecek.





Microsoft'un yeni Surface Pro, "yeni nesil menteşe" içeriyor ve Surface Dial, Pen ve Type Cover da dahil olmak üzere ayrı olarak satılan çeşitli aksesuarlar ile birlikte geliyor. Microsoft ayrıca, yeni Surface Pro tablet piyasaya sürüldüğünde sunulacak bazı yeni Alcantara klavyelerini açıkladı.

Yeni Surface Pro, 13.5-inç renkli PixelSense ekranı (2256 x 1504 piksel çözünürlük) ile geliyor. Microsoft'a göre, bugüne kadar piyasaya sürülen en hafif (1.25kg) ve en hızlı Surface tableti.





Üstelik yeni Surface Pro, Dolby Audio Premium desteğine sahip Omnisonik hoparlörler sayesinde en iyi ses deneyimi sunuyor. Yeni Surface tablet, 4GB, 8GB veya 16GB RAM, 128GB, 256GB veya 512GB dahili depolama kapasitesine sahip çeşitli varyasyonlar halinde gelecek.



Yeni Surface Pro, bugün 799 $ fiyat ile ön sipariş için hazır. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve ABD pazarında 15 Haziran'da satışa sunulacak.

Microsoft Surface Pro 2017 teknik özellikleri

12,3 inç (2736 x 1824 piksel) 3: 2 PixelSense 10 nokta çoklu dokunmatik ekran

7. Nesil Intel Core m3, HD Graphics 615, i5 HD Graphics 620 veya i7 ile Iris Plus Graphics 640

4GB, 8GB veya 16GB RAM, 128GB, 256GB, 512GB veya 1TB SSD sabit disk

1080p video kaydı ile 8.0MP otomatik odaklı arka kamera

1080p video kaydı ile 5.0MP ön kamera

4G LTE (İsteğe bağlı), WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, Tam boyutlu USB 3.0, microSD kart okuyucu, Mini DisplayPort, Kapak portu, Surface Bağlantısı

Sensörler: Ortam ışığı sensörü, Hız ölçer, Jiroskop

Dolby Audio Premium'lu 1.6W Stereo hoparlörler, Stereo mikrofonlar

Boyutlar: 292 x 201 x 8.5 mm; Ağırlık: 768g (m3) / 770g (i3) / 784g (i5)

13,5 saate kadar video oynatma

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