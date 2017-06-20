Microsoft Surface Phone'da bir iPhone'da olmayan herşey var!

Microsoft'un mobil platformunun yeniden başlatılması üzerinde çalıştığı ve şirketin büyük yazılım güncellemelerine ek olarak, umut vaat eden Surface Phone adlı bir akıllı telefon tanıtması bekleniyor.

Microsoft Surface Phone ile ilgili herhangi bir ipucu yok ancak, dünya çapındaki yetenekli tasarımcılar, son aylarda gelen söylenti ve alınan patentlere dayalı olarak cihazın neye benzeyeceğini göstermek için konsept tasarım hazırladılar.

Ian James Recto tarafından yayınlanan konsept tasarımın arkasında 20 megapiksellik kamera ile Microsoft logosunu kullanan özelleştirilebilir bir düğme yer alıyor. Surface Phone’un bazı ayrıntılarına bakıldığında konseptin mevcut amiral gemilere kıyasla tamamen farklı bir yönde ilerlediği görülüyor.

Kulaklık girişi ve çıkarılabilir pil

Konsept, çıkartılabilir bir pil öngörüyor ve bu, çoğu amiral gemisinin, su geçirmezlik gibi bir dizi nedenden dolayı artık telefonunda yer vermediği bir özellik. Ayrıca, Apple'ın iPhone 7'de kaldırmasina rağmen halen popüler bir özellik olan kulaklık girişinin yanısıra kalem gibi bir aksesuar da var.

Bu noktada, Surface Phone hala doğrulanmamış bir projedir ancak, Microsoft'un kapalı kapılar ardında büyük bir şey üzerinde çalıştıklarına dair işaretler var. Surface Phone'un söylentililere göre lansmanı 2018'de olacak ancak, Microsoft, projenin nasıl ilerlediğine bağlı olarak her an değiştirebilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Surface Phone'un konsept tasarımını inceleyebilirsiniz.