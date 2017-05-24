Microsoft Surface Pro (2017) ile Surface Pro 4 karşı karşıya

Microsoft, dün 2017 model Surface Pro modeli ile karşımıza çıkmıştı. 12.3 inç büyüklüğünde 2736 x 1824 piksel çözünürlüğünde 3:2 PixelSense ekrana sahip olan Surface Pro 2017, gücünü tercihe bağlı olarak 7. nesil Intel Core m3, i5 ve i7 işlemciden alıyor.

4 GB, 8 GB ve 16 GB RAM tercihleri ile gelen Surface Pro 2017, grafik konusunda işlemciye bağlı olarak farklı opsiyonlar sunuyor. 7. Nesil Intel Core m3 işlemcide HD Graphics 615, i5 işlemcide HD Graphics 620 ve i7 işlemcide Iris Plus Graphics 640 grafik kartı bulunan Surface Pro 2017, bir önceki yıl tanıtılan Surface Pro 4 ile kozlarını paylaştı.

Microsoft Surface Pro (2017) ile Surface Pro 4 karşılaştırması

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