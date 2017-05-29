Microsoft Talent Explore Staj Programı için başvurular başladı

Geleceğini keşfetmek ve daha fazlasını başarmak isteyen gençleri hedefleyen Microsoft, Talent Explore Programı için başvuru almaya başladı. Microsoft’un gençlere uzun dönem staj imkanı sunduğu Microsoft Talent Explore Staj Programı’na, Pazarlama ve Operasyon, Satış, Teknik ve Finans alanlarında kariyer yapmak isteyen gençler başvurabiliyor.

Microsoft’un Ankara ve İstanbul ofislerinde tam ve yarı zamanlı olarak yapılabilecek olan staj için adaylar, 31 Mayıs tarihine kadar resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurularda ilk olarak çevrimiçi bir testi tamamlamak, başarılı olunduğu takdirde Skype üzerinden bir mülakata girmek gerekiyor. Başvuran adayla son görüşme ise yüz yüze yapılacak.

Staj için başvuruda bulanacak adaylarda ön şart olarak aşağıdaki özelliklerin bulunması isteniyor:

Halen lisans eğitimine 3. ve/veya 4. Sınıf öğrencisi olarak devam ediyor olmak

Müzakere, sunum, analitik ve kişilerarası iletişimde iyi derecede beceri

Toplum & Teknoloji, Müşteri İlişkileri ve Satış alanlarında ilgili olmak

Tüm kategorilerde iyi derece İngilizce ve Türkçe bilgisi

Seçilen lokasyonda çalışabilmek

Microsoft Türkiye’nin deneyimli ekibiyle birlikte çalışma ve öğrenme fırsatına sahip olmak isteyen gençler 31 Mayıs tarihine kadar https://microsoft.recsolu.com/external/requisitions/AL98fW3v3C8XiV-SfwRB_Q adresinden staj programına başvuruda bulunabiliyor.