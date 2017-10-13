Microsoft, Windows 10 mavi ekran hatasını kabul etti!

Windows 10 Creators Update'in son Toplu Güncelleştirme ile Windows 10'da BSOD yani bilinen adıyla mavi ekran hatası ortaya çıkmıştı. Bazı Windows 10 yüklü PC'lerde ortaya çıkan bu sorunun, donanımsal bir hatadan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ancak bugün Microsoft cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmesi, sorunun Windows 10 güncellemesinde olduğu anlaşıldı.

10 Ekim'de yayınlanan Windows 10 için KB4041676 güncellemesinin mavi ekran (BSOD) hatasına neden olduğu resmen açıklandı. Microsoft'a göre sorunun nedeni; Windows Server Update Services (WSUS) ve System Center Configuration Manager (SCCM) tarafından yönetilen, aygıtları etkileyen bir yayınlama sorunu olarak açıklandı.

Başka bir deyişle, Windows 10 için 1703 kümülatif güncelleştirmesi (KB4041676) ve 1607 (KB4041691) ve Windows Server 2016 (KB4041691), Windows 10 aygıtlarının bir alt kümesi oluşturmasına neden oluyor. Bu alt kümelerden dolayı sistem çakışıyor ve mavi ekran sorunu ortaya çıkıyor.

Microsoft, bu açıklamasından sonra Windows 10 için bir güncelleme yayınladı. Eğer mavi ekran hatası alıyorsanız; Windows 10'un en son güncellemesini yüklemenizi ve driverlarınızı güncellemenizi tavsiye ediyoruz.