Microsoft, Xbox One X adını nasıl seçti?

Geçtiğimiz ay, Microsoft dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X'i tanıtmıştı. Uzun bir süre Scorpio olarak bilinen yeni Xbox'ın, Xbox One X olarak nitelendirilmesi ilk etapta garipsenmiş ancak daha sonra benimsenmişti. Peki, Microsoft neden yeni konsolunu Xbox Scorpio değil de Xbox One X olarak isimlendirdi?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Xbox One'ın daha küçük bir modeli Xbox One S duyurulmuştu. PlayStation 4'e rakip olabilen Xbox One S'ten sonra Microsoft cephesi PS4 Pro'ya rakip olacak hatta teknik özellikler bölümünde PS4 Pro'dan daha üstün olan Xbox One X'in neden bu şekilde isimlendirildiği bugün ortaya çıktı.

Microsoft'un Xbox operasyonlarının ve Xbox hizmetlerinin genel müdürü olan Dave McCarthy, MCV'ye şunları söyledi; X-Box takımı olarak köklerimize geri dönme kararı aldık. Bu vizyon; orijinal Xbox, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni yollar açan gerçek bir teknik yenilik ilkesiyle kuruldu. Dolayısıyla X adına ulaşmamız X-Box ekibi sayesinde zor olmadı. Özlerimize bizle özdeşleşen "X" adı ile gönmek istedik." dedi.