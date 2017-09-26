Microsoft Xbox Watch'ın ilk görüntüleri sızdı!

Microsoft gibi büyük bir şirket söz konusu olduğunda, üretilen ama son tüketiciye ulaşmayan bir sürü fikire şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, yayınlanmamış Lumia cihazlarının sayısız görüntüsünü ve Surface Mini modelinden sonra şimdi de Xbox Watch adı verilen prototip ortaya çıktı

Yayınlanan fotoğrafta; cihazın ön kısmında kare bir 1,5 inç ekran, arka tarafta ise kalp hızı sensörünün yer aldığı açıkça görünüyor. Sızıntı kaynağı, bu cihazın değiştirilebilir bantlar vasıtasıyla özelleştirilebileceğini de belirtiyor.

Ayrıca, kaynak çevirisi doğruysa, bu saatin yüzey tabletleri olan manyetik bir konektör üzerinden şarj edilebileceğini ve senkronize edilebileceğini gösteriyor. Söylenen göre oyun odaklı geliştirilecek olan Xbox Watch, 2014 yılında tanıtılıp satışa sunulacaktı.

Ancak diğer Microsoft ürünlerinde olduğu gibi bu proje de rafa kaldırıldı ve hayata geçirilmedi.