Microsoft'tan katlanabilen ikisi birarada telefon gelebilir

Microsoft, global akıllı telefon pazarında bir yer oluşturmayı başaramamış olabilir ancak, bu gerçek sadece şirketin daha iyi bir şeyler geliştirme arzusunu besliyor. Surface Phone akıllı telefon hakkındaki spekülasyonlar dört yıldan uzun bir süredir dolaşıyor ve geçen hafta Microsoft'a verilen yeni bir patent, dedikodu değirmenini bir kez daha çevirdi.



Patent başvurusu hem bir tablet hem de bir akıllı telefon gibi hareket edebilen 2'si bir arada katlanabilir bir cihazı anlatıyor. Bu cihaz, aygıt üzerinde bulunan muhafazaları birbirine sabitleyen ve bir eksen etrafında birbirlerine göre dönmesine izin veren esnek bir menteşe yapısı tarafından destekleniyor.



Tabii ki, patentlerin her zaman gerçek tüketici ürünlerine dönüştürülmediğini söylememize gerek yok ancak, akıllı telefon pazarını sarsmak ve tüketicilere benzersiz bir şey sunmak için Microsoft'un biran önce bu tasarımı hayata geçirmesi gerekiyor. Çünkü Samsung gibi büyük şirketler de bu tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Microsoft Surface Phone olabileceği söylenen katlanabilir akıllı telefon patentini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.