Microsoft'tan gizli parmak izi okuyuculu klavye!

Microsoft, entegre bir parmak izi okuyucusu olan yeni bir "Modern Klavye" modelini sessizce duyurdu. Modern Klavye, Microsoft'un Yüzey Klavyesinin halefi olarak görünüyor. Ancak tek değişiklik ise yeni bir parmak izi okuyucu ve kablosuz yerine kablolu bir bağlantı için bir kablo kullanma seçeneğinin sunulması.

Microsoft, parmak izi okuyucuyu klavyenin sağındaki ikinci Windows tuşuna entegre etmiş ve Windows Hello'yu kullanarak Windows 10 veya web sitelerine giriş yapmak için kullanılabiliyor. Yeni Modern Klavye, Windows 10, MacOS ve Android'in en son sürümleriyle çalışacak.

Modern klavye çok yakında 129.99 dolardan satışa sunulacak. 129.99 dolar bir klavye almak için çok, ama Modern Klavye şu anda piyasadaki en iyi masaüstü klavyelerden biri. Bakalım Modern Klavye Türkiye'de satışa sunulacakm ı?