Microsoft'un akıllı telefonu Surface Phone sızdırıldı

Yıllardır, Microsoft’un Surface Phone adında amiral gemisi akıllı telefon tanıtacağı söylentileri geliyor. Ancak, şirket henüz böyle bir akıllı telefon tanıtmadı. Şimdiye kadar birçok sızıntı görseli yayınlanan Surface Phone’un şimdi de Çin’de Facebook eş değeri sosyal blog Weibo üzerinde görüntüleri ortaya çıktı. Gerçek mi yoksa prototip mi olduğu bilinmeyen telefonun görüntüsü şimdiye kadar doğru bilgiler sızdırılan bir kaynak tarafından yayınlandığı söyleniyor.

Şimdiye kadar birçok kez sızdırılan telefonun bu görüntülerdeki farkı ise Surface Phone markasının ilk kez kullanılmış olması oldu. Daha önce yayınlanan raporlar, telefonun en geç 2017 yılında tanıtılacağı yönündeydi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görüntüleri inceleyebilirsiniz.