Microsoft'un efsane mouse'u IntelliMouse Explorer geri dönüyor!

Microsoft'un efsane mouse'u IntelliMouse Explorer geri dönüyor. IntelliMouse Explorer eski hatlarını koruyarak yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

18/10/2017 10:20

Microsoft, Surface Book 2 modelinin yanında, bir döneme damgasını vuran IntelliMouse Explorer mouse'un yeni modelini de tanıttı. 1999 yılında satışa sunulan IntelliMouse Explorer, yıllar içerisinde gelişmiş ve en son olarak IntelliMouse Explorer 3.0 sürümü ile karşımıza çıkmıştı.

1999 yılındaki versiyonu optik sensörlü olması ile büyük ilgi çeken IntelliMouse Explorer, şimdi yeni sürümü ile de isminden söz ettirecek gibi duruyor. Eski tasarım hatları korunarak modernize edilen IntelliMouse Explorer, yazılım olarak şimdilik sürüm 3.0'ı kullanacak.

3200 DPI hassasiyetine sahip olan IntelliMouse Explorer, ergonomik yapısı ile de eli yormayacak. Ancak henüz IntelliMouse Explorer'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.

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    Yazar: Ender Öztürk

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