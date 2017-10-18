Microsoft'un efsane mouse'u IntelliMouse Explorer geri dönüyor!

Microsoft, Surface Book 2 modelinin yanında, bir döneme damgasını vuran IntelliMouse Explorer mouse'un yeni modelini de tanıttı. 1999 yılında satışa sunulan IntelliMouse Explorer, yıllar içerisinde gelişmiş ve en son olarak IntelliMouse Explorer 3.0 sürümü ile karşımıza çıkmıştı.

1999 yılındaki versiyonu optik sensörlü olması ile büyük ilgi çeken IntelliMouse Explorer, şimdi yeni sürümü ile de isminden söz ettirecek gibi duruyor. Eski tasarım hatları korunarak modernize edilen IntelliMouse Explorer, yazılım olarak şimdilik sürüm 3.0'ı kullanacak.

3200 DPI hassasiyetine sahip olan IntelliMouse Explorer, ergonomik yapısı ile de eli yormayacak. Ancak henüz IntelliMouse Explorer'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.