Microsoft'un katlanabilir tableti böyle olacak!

Katlanabilir bir tablet için Microsoft tarafından alınan patentlerle ilgili en yeni resimler, cihazın bir tablet yerine bir akıllı telefonun boyutuna daha yakın olacağını ortaya koyuyor. Haberimize eşlik eden şemalardan de görebileceğiniz gibi, bir dizi menteşe tabletin üç yapılandırma sunmasına izin veriyor. 0 derecede tablet kapalıdır, 180 derecede cihaz düz açıktır ve 360 ​​derecede tamamen açıktır.

180 derecelik yapılandırmada iç ekranlar tek bir kullanıcı arabirimi gösteriyor. Diğer yapılandırmalarda, her ekran kendi arayüzünü görüntüler. 180 derece konfigürasyonda açıldığında, mıknatısların kullanılması ekranın kesintisiz bir görünüm elde etmesini sağlayacaktır.

Windows 10 ile çalışan cihazın Microsoft tarafından piyasaya sürülme olasılığı oldukça düşük. İlginç bir şekilde Microsoft, daha önce 2009 yılında benzer bir katlanabilir tableti içeren bir video yayınlamıştı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda patente ait görselleri inceleyebilirsiniz.