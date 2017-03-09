Millet vekili fakirler iPhone almasın dedi!

Apple, iPhone fiyatlarını sadece ülkemizde değil anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yüksek tutuyor. Yüksek fiyatlarına rağmen her yıl satış rekorları kıran iPhone'lar, millet vekilinin canına tak etmesine neden olmuş olacak ki sansasyon yaratacak bir cümle kurarak ortalığı karıştırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde milletvekili olan Jason Chaffetz, katıldığı televizyon programında, insanların iPhone almaktan önce sağlık yatırımlarına önem vermesi gerektiğini dile getirdi. Ancak bu dile getirme sırasında Jason Chaffetz, fakirler iPhone almasın cümlesini kurdu.

İşte bu cümle Amerikan basınını karıştırdı. Bir vekilin insanların paralarını nereye harcayacağına karar verdirmesi ülkede gerilimi arttırdı. Jason Chaffetz, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını; "Amerikan vatandaşlarının seçim hakkı var, her zaman istediğini seçebilirler" cümlesini söyleyerek durumu toplamaya çalıştı.

Jason Chaffetz'in düşük gelirli kişilerin iPhone almaması gerektiğini önceliğini sağlık hizmetlerine vermeleri gerektiğini düşünenler de azımsanmayacak çoğunlukta. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?