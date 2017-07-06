Milli işletim sisteminin yeni sürümü Pardus 17 çıktı!

Türkiye'de TÜBİTAK tarafından 2003 yılında geliştirilmeye başlanan başarılı Linux dağıtımı Pardus, ilk stabil sürümünü 2005 yılında yayınlamıştı. Milli ve yerli işletim sistemi olan Pardus, bugün aldığı güncelleme ile yeni özelliklere kavuştu. Peki, Pardus 17 sürümü ile hangi özellikler geliyor?

Linux 4.9.0 çekirdeği üzerine inşa edilen Pardus 17 sürümünde öntanımlı masaüstü ortamı olarak XFCE 4.12 kullanılıyor. XFCE, UNIX benzeri işletim sistemleri için hafif bir masaüstü ortamı olması ile dikkat çekiyor. Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu olurken, sistem kaynaklarının düşük kullanımını ve sistemin hızlı olmasını hedefliyor.

Debian tabanlı paket yönetim sisteminde Pardus’a özel iyileştirmeler ve yenilikler, paket depoları üzerinden haftalık yapılan güncelleştirmeler sayesinde daha kullanışlı ve güvenli hale geldi. Pardus 17 ile gelen debian installer ile kazandırılan PXE boot özelliği sayesinde birden fazla cihaza, cihazların bulunduğu kuruma veya kuruluşa özel öntanımlı ayar dosyasıyla aynı anda kurulum yapılabiliyor.

Pardus 17 sistem gereksinimleri

CPU (64bit mimari) -> En az: 500Mhz, Tavsiye edilen: 1.0 Ghz+

RAM -> En az: 256 MB, Tavsiye edilen: 512 MB+

Gerekli Disk alanı -> En az: 6GB, Tavsiye edilen: 8GB+

En az 640×480 çözünürlüğü destekleyebilen grafik işlemci