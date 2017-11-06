Milli savaş uçağı için mühendis aranıyor!

İlk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesi planlanan TAI TF-X’in, Türk Hava Kuvvetleri filosuna 2030 yılında katılması bekleniyor. Henüz tasarım aşamasında olan uçak için, TAI tarafından dikkat çekici bir adım atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin resmi Twitter hesabı üzerinde, Geleceğin Bir Parçası Olmaya Var Mısın? sloganıyla yapılan paylaşımda, proje için mühendis istihdam edileceğinin müjdesi veriliyor.

Mühendisler Yüzde yüz milli sermaye ve Türk mühendislerinin özverili çalışmalarıyla göklere hazırlanan Milli Muharip Uçak, Cumhuriyetimizin 100.yaş hediyesi olacak. sözleriyle başvuruya çağırılıyor. Başvurular www.tai.com.tr adresi üzerinden alınırken, milli savaş uçağının tasarlanması sürecinde istihdam için açık olan kadrolar şu şekilde;