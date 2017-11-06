Milli savaş uçağı için mühendis aranıyor!

TAI TF-X milli savaş uçağı projesinin temelleri, Türkiye’nin F-16 filosu yerine, F-35 ile birlikte kullanılacak yerli yeni nesil hava muharebe avcı uçağı tasarlama ve geliştirme hedefi ile 15 Aralık 2010 tarihinde atıldı.

06/11/2017 15:00

İlk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesi planlanan TAI TF-X’in, Türk Hava Kuvvetleri filosuna 2030 yılında katılması bekleniyor. Henüz tasarım aşamasında olan uçak için, TAI tarafından dikkat çekici bir adım atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin resmi Twitter hesabı üzerinde, Geleceğin Bir Parçası Olmaya Var Mısın? sloganıyla yapılan paylaşımda, proje için mühendis istihdam edileceğinin müjdesi veriliyor.

Mühendisler Yüzde yüz milli sermaye ve Türk mühendislerinin özverili çalışmalarıyla göklere hazırlanan Milli Muharip Uçak, Cumhuriyetimizin 100.yaş hediyesi olacak. sözleriyle başvuruya çağırılıyor. Başvurular www.tai.com.tr adresi üzerinden alınırken, milli savaş uçağının tasarlanması sürecinde istihdam için açık olan kadrolar şu şekilde;

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Sistem Mühendisi

Uçuş Kontrol Sistem Mühendisi

Yapısal Tasarım/Analiz Mühendisi

Uçak Sistemleri Mühendisi

İtki Sistem Mühendisi

Görev Sistemleri Mühendisi

Yer ve Destek Sistemleri Mühendisi

Beka MühendisiUçuş Bilimleri Mühendisi

Elektromanyetik Tasarım Mühendisi

Silah Entegrasyonu Tasarım Mühendisi

Modelleme ve Simülasyon Mühendisi

Proje Mühendisi

    Yazar: Berk İşçimen

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