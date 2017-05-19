Milyonlarca kişi Steam'de bu oyunu oynuyor!

Spacewar isimli oyunu, her gün binlerce kişi oynuyor. Bu oyunu Steam mağazasında aratsanız da bulamazsınız. Spacewar, eski bir klasik. Valve ise bu oyunu alarak geliştiriciler için online oyun bağlantılarını test etmek maksadıyla bir araca dönüştürdü.

Tam bir nostalji deneyimi sunan oyun; oyun geliştiriciler için bir deneme tahtası görevi görüyordu. Günde yaklaşık 20000 kişi Spacewar oynuyor. Peki bu insanlar eşleşecek kişileri nereden buluyorlar? Bu sayının bir kısmını geliştiriciler oluşturuyor. Ancak diğer kesim muhtemelen korsan oyun oynuyor.

Yani siz bir arkadaşınızı listede Spacewar oynarken gördüğünüzde, o aslında popüler bir oyunun korsanını oynuyor. Fakat bunu Steam’e Spacewar gibi gösteriyorlar. Elbette korsan oyun Steam kullanıcısı olanlar için büyük sorun yaratıyor, çünkü Steam durumu fark ettiğinde anda sizi banlayabilir.

Uzun zamandır devam eden korsan işlem hakkında Steam henüz bir yaptırıma gitmedi. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili olumlu bir gelişme olacak mı?