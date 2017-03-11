Minecraft Leyla ile Mecnun haritası yapıldı!

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun, bitmesine rağmen hala konuşulmaya, izlenmeye ve sürekli anılmaya devam ediyor. Bu noktada dizideki birçok mekanı size tekrar yaşatacak bir çalışma Minecraft oyuncusu Burak Ünal'dan geldi.

Minecraft için hazırladığı Leyla ile Mecnun haritasını bitiren Burak Ünal, Mecnun ve İskender’in Evi, Erdal Bakkal gibi dizinin geçtiği birçok mekanı Minecraft üzerinde yapmış. Tek başına yaptığı için oldukça süren haritaya en yakın zamanda mahallenin diğer kısımlarını ve özellikle İsmail Abi’nin O gemi bir gün gelecek! diye beklediği Kireçburnu Sahili'ni de oyunda yapacağını belirten Burak Ünal, bir video da hazırlamış.

Aşağıda görebileceğiniz videoda tasarımları mümkün olduğu kadar benzer yapmaya çalışan Burak Ünal, gerçekten başarılı bir çalışma yapmış.