Minecraft'ta Pokémon oynamak ister misiniz?

Pokémon'u seviyor ve Minecraft oynamaktan zevk mi alıyorsunuz. O zaman ikisinin karışımı olan Pokémon: Cobalt and Amethyst tam size göre. Oyun severler Minecraft'ın içinde mod olarak Pokémon: Cobalt and Amethyst olarak adlandırılan bir Pokémon oyunu yaptı.

Oyun küçük Pokémon köyleri ve evleri, savaş, eğitim ve zorlu gym liderleri ve son olarak da Pokémon Ligine sahip. Oyunda diyalog sistemi de var. Pokéball atarak Pokémon da yakalayabiliniyor. Şuanlık yakalamak için 136 Pokémon var. Umarız bu sayı ileride artar.

60 ila 80 saat arasında sürmesi ve kendine özgü hikayesiyle Pokémon: Cobalt and Ametist gerçek bir Pokémon oyunu denebilecek her şeye sahip. Ama şirin ve renkli Pokémon'ların bloklardan oluşan birinci sınıf bir Minecraft moduna dönüştürülmesi gerçekten güzel bir uğraş ve işçiliğin sonucu.

Phoenix Projects tarafından geliştirilen ve 31 ay gibi bir uğraşın sonucu olan Pokémon Cobalt and Amethyst, PC için 1.8.8 sürümündeki Minecraft için uygun. Modu indirip hemen oynamak için Minecraft forumlarını buradan ziyaret edebilir ve kendi Pokémon maceranıza hemen çıkabilirsiniz.

Mod ile ilgili videoları aşağıda bulabilirsiniz.