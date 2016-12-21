Mısır Piramitlerini uzaylılar mı yaptı sorusu yeniden gündemde!

Dönemin teknoloji ve olanaklarıyla inşası imkansız olan Mısır piramitlerini “uzaylılar mı yaptı?” diye hepimiz düşünmüşüzdür.

21/12/2016 20:30

Bu düşünceye kanıt niteliğinde yeni bulgular Mars'ta ortaya çıktı! Mısır Kahire’de bulunan devasa Keops PiramidiKefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi bildiğiniz üzere yıllardır dünyanın en popüler turistik noktalarından bazıları olmalarının yanı sıra MÖ 2551-2560 yılları civarında yapıldığı düşünüldüğü için O dönemde böyle bir yapı nasıl inşa edildi? sorusu her zaman gündemde.

20. yüzyılın başlarına kadar, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’nın en büyük insan yapımı yapıtı olarak kabul edilen ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamayan olan Keops Piramidi, tahminlere ve bulgulara göre Mısır firavunu Khufu'nun anıtsal mezarı olarak inşa edildiğine inanılıyor ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü düşünülüyor.

1482338580_53d91537ac597bd4bad251a09f5d3a85c8cbd868.jpeg

İnşa tekniği hakkında ise birçok varsayım var. Bunlardan birine göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Ancak en çok tartışılan konu ise o dönemde Dünya’yı keşfeden uzaylılar tarafından yapılma olasılığı.

Bu noktada ise geçtiğimiz günlerde kanıt niteliğinde bir sonuç çıktı. Martian Archeology adlı YouTube kanalındaki görüntülere göre NASA’nın Mars’ta görev yapan Curiosity adlı uzay gözlem aracı tarafından çekilen görüntülerde net bir şekilde iki dev piramit yapısı görülüyor.

1482338768_3b8c4e8300000578-4053482-image-m-641482276310572.jpg

Piramitler hakkındaki en büyük iddia olan uzaylı iddialarını şiddetlendiren bu bulgular, bakalım nasıl sonuçlanacak. Ortaya çıkan görüntülere bakarak Mars’ta böyle bir yapının olması uzaylıların olma ihtimalini arttırıyor.

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

    • Mısır Piramitlerini uzaylılar mı yaptı sorusu yeniden gündemde!

      Ya ne pramiti 2 tane yuksek tepe gibi birsey

      Misafir Bugün 00:24 Perşembe (1) (0)
      Cevap ver

    BENZER HABERLER