Mixer Türkçe dil seçeneğine kavuştu!

Microsoft, geçtiğimiz yıl oyuncuların yayın yapması için Mixer platformunu baştan aşağıya yenilemişti. PC ve Xbox One üzerinden yayın yapmanın yanında, Android ve iOS platformlarındaki uygulaması ile mobil oyunların da yayınlarını yapma imkanı sunan Mixer, bugün güncelleme alarak 21 yeni dil seçeneğine kavuştu.

Popüler oyun yayını yapan platform olan Twitch'i ve YouTube Gaming'in en büyük rakibi olan Microsoft Mixer, artık Türkçe dil seçeneğini de destekliyor. Mixer'in masaüstü uygulamasını güncelleyerek, uygulamayı artık Türkçe olarak kullanabilirsiniz.