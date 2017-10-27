Mobil için Cuphead tarzı oyunlar!

Son zamanlarda, oyun topluluğu şaşırtıcı bir şekilde küçük bir stüdyo tarafından geliştirilen bir indie oyun tarafından sarsıldı. Elbette Cuphead'den bahsediyoruz. İnanılmaz bir sanat stiliyle, harika soundtrack, çılgınca zorluklarla dolu klasik bir platform oyunu. Cuphead'in patlaması stilize platformcular için olan sevginizi yeniden canlandırabilir ve belki de telefonunuzda bu tarz bir oyun olmasını istersiniz? İşte bu isteğinize cevap olarak bu haberimizde mobil için Cuphead tarzı oyunları listeledik!

Metal Slug

Metal Slug serisini bilmeyen çok azdır. 90larda gerçekten efsane olan bu seriyi telefonlarınızda zevkle oynayabilirsiniz.

Fiyat: Oyun başına 9.99 TL (iOS için 27.99 TL)

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