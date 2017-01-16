Mobil için en iyi Boks oyunları!

Boks eldivenlerini takın ve turnuva kazanıp şampiyon olmak için ringe adım atın.Her şeyi yaptığınız Android ve iOS için beş iyi boks oyununu topladık. Sanal ve gerçek rakiplere karşı yüzleşmek, dramatik bir hikayeyi takip etmek veya saf eğlence için egzersiz yapmak için kendi savaşçılarınızı yaratın ve eğitin. Seçim sizin!

Real Boxing 2 ROCKY

Bu oyun, Rocky Balboa olarak ringe çıkmanızı ve Apollo Creed, Clubber Lang ve Ivan Drago gibi efsanevi rakiplere karşı dövüşmenizi sağlıyor. İsterseniz kendi boksörünüzü de yaratabilir ve yüzlerce etkinlik, hikaye dövüşü ve turnuvada dünya çapında oyuncularla dövüşebilirsiniz.

Boksörünüzün gücünü, dayanıklılığını, hızını geliştireceksiniz, yeteneklerinizi güçlendirecek ve kendi mücadele tarzınızı geliştireceksiniz.

iOS için, Android için