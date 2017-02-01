Mobil oyunculara özel stereo oyuncu kulaklığı

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS’in oyunseverler için özel olarak geliştirdiği stereo oyuncu kulaklığı, Aksoy Bilişim güvencesi ile satışa sunuldu.

Mobil cihazlarından oyun oynamayı ciddiye alan oyunseverler için geliştirilen SBS “DJ Game”, tasarımı ile ilk bakışta dikkat çekiyor.

Kulağı tamamen kapatan kapsülleri ile oyunun seslerini izole bir biçimde aktaran kulaklık, 3,5 mm’lik girişi ile piyasadaki mobil cihazların büyük bir çoğunluğu ile birlikte kullanılabiliyor. 1,6 metre uzunluğundaki kablosu ile hareket özgürlüğü sağlayan ürünün dahili mikrofonu da bulunuyor.

SBS ürünleri, acabanealsam.com, Turkcell Flagship mağazaları, turkcell.com.tr, Media Markt mağazaları ve mediamarkt.com.tr’nin yanı sıra ülke genelindeki seçkin aksesuar mağazalarından temin edilebiliyor.