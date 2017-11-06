Mobil PES 2018 için büyük güncelleme!

Konami, konsol ve PC pazarından sonra mobil tarafta da yer almak için geçtiğimiz aylarda PES 2018'in mobil sürümünü duyurmuştu. iOS ve Android platformaları için yayınlanan PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER isimli oyun, bugün büyük çaplı bir güncelleme aldı.

Sürüm 2.0 güncellemesi ile David Beckham temasına kavuşan PES 2018, yenilenen lisansları ve oynanışta yapılan iyileştirmeleri ile mobil cephede FIFA'nın önüne geçecek gibi görünüyor.

PES 2018 sürüm 2.0 ile gelen yenilikler

- Takım, oyuncu ve yönetici verileri 2017-18 sezonunun başlangıcıyla eşleşecek şekilde güncellendi.

- Bazı oyuncuların görselleri, gerçek fotoğrafları ile değiştirildi.

- Arkadaşlarınıza karşı online maç yapabiliyorsunuz.

- Sözleşme yenilemeleri için artık daha az ödeme yapacaksınız.

- HUD ekranı yenilendi.

- Maç sırasında hücum ve savunmada yenilikler yapıldı.

- Oyun içerisindeki tasarımlar değişti.

- Yeni müzikler eklendi.

Ücretsiz olarak iOS ve Android platformlarında yer alan PES 18'de, uygulama içi satın alma seçeneklerinin bulunduğunu belirtelim. Bu seçenekleri kullanarak takımınızı güçlendirebilir ve arkadaşlarına karşı üstünlük sağlayabilirsiniz.