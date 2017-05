Mobile The Legend of Zelda oyunu geliyor!

Super Mario kadar büyük olmasa da The Legend of Zelda'nın da önemli bir hayran kitlesi var. Nintendo da bu hayran kitlesini arkasına alarak, Super Mario sonrasında The Legend of Zelda’yı da mobile getiriyor.

Zaten şirketin mobile daha fazla oyun getirmek istediği biliniyor. The Wall Street Journal, bu yılın sonlarında sunulması beklenen The Legend of Zelda oyununun DeNA Corp. ile birlikte geliştiriliyor ve bu yılın ikinci yarısında çıkacak olan Animal Crossing’in ardından çıkacağı belirtiliyor.

Mobil The Legend of Zelda oyunuyla ilgili şuan başka hiç bir detay bulunmuyor. Ama umarız Super Mario Run tarzında bir oyun gelmez.