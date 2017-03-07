Sinir bozan yeni oyun: Eighth Note!

Flappy Bird vakasını çoğunuz hatırlarsınız. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra Reddit'te sükse yapan ve milyonların sinir sitemini bozan Flappy Bird vakasına bir yenisi daha eklendi. Çinli geliştirici tarafından geliştirilen Eighth Note isimli oyun farklı oynanışı ile sinir sisteminizi hoplatıyor. Eighth Note'un zorluğu alışık olmadığımız kontrol sistemi ile birleşince ortaya dayanılmaz bir durum çıkıyor.

Eighth Note telefonun mikrofonu ile oynanıyor. Evet yanlış okumadınız mikrofon ile çalışıyor. Eighth Note oyununda karakterimizi yürütmek ve engellerden atlatmak için mikrofonu kullanıyoruz. Ne kadar çok ses çıkartırsak karakterimiz o kadar çok yürüyor ya da zıplıyor.

Buraya kadar her şey normal görünse de işin aslı pratikte hiç de öyle olmuyor. Eighth Note'ta mikrofonun şiddetini ayarlamak çok zor olduğundan genellikle ya boşluklardan aşağıya düşüyorsunuz ya da düşmanlara değip ölüyorsunuz. Eğer kolay kolay sinir olmam diyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak oyunu deneyebilirsiniz.

Oyunun şimdilik resmi olarak sadece App Store'da olduğunu belirtelim.

Eighth Note'un nasıl oynandığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.