Monster, Türkiye’nin ilk Overwatch Ligi’ne sponsor oldu!

Dünya çapındaki oyuncu sayısı 20 milyonu aşan ve ülkemizde de pek çok oyuncusu bulunan Overwatch için Türkiye’de ilk kez bir lig oluşturuluyor. 32 takımın birincilik için mücadele edeceği Türkiye Overwatch Ligi İlkbahar Sezonu yakın zamanda başlayacak. İlk kez düzenlenecek ligin sponsorlarından biri de yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook.

Tüm oyunseverlere heyecan ve çekişme dolu bir 3 ay yaşatması beklenen ligin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Overwatch Ligi’nin destekçileri de belli olmaya başladı. Daha önce pek çok ilke imza atan yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook, ülkemizin ilk Overwatch Ligi’nin ödül sponsoru olduğunu duyurdu.

İlkbahar Sezonu’nun en değerli oyuncusu “Monster Valuable Player” unvanıyla birlikte Monster Abra A5 V10.2 15.6 oyun bilgisayarının sahibi olacak.

Bu performans canavarı oyun bilgisayarının içerisinde Intel‘in 7. nesil Kaby Lake ailesinden Core i7-7700HQ işlemci ve NVIDIA tarafından kısa süre önce tanıtımı yapılan GeForce GTX1050 Ti grafik kartı yer alıyor. Bunlara ek olarak 2133MHz hızında 8GB DDR4L belleğin ve 560 MB/s okuma, 520 MB/s yazma hızına sahip 256GB kapasiteli M.2 Sata SSD’nin yer aldığı bu harika oyun bilgisayarıyla tüm oyunları en yüksek ayarlarda oynamak mümkün.

Ayrıca RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye, 1920x1080 Full HD çözünürlükteki 15.6" IPS Mat LED ekran, konfigürasyon üzerinde değişiklik yapma imkânı gibi pek çok özellik, Abra A5 V10.2’yi ideal bir oyun bilgisayarı yapıyor.