Mor renkli Galaxy S8 geliyor

Samsung’un bu ayın sonunda tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8, o kadar çok sızdırıldı ki, tüm ayrıntıları biliyoruz ve muhtemelen tanıtım sonrası çok fazla bir sürpriz ile karşılaşmayacağız.

Samsung'un yakında çıkacak yeni akıllı telefonlarını çevreleyen en yeni söylenti, bu sürprizi daha da bozacak. Gelen bilgilere göre Galaxy S8, siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç renkli versiyonda (en azından bazı Avrupa pazarlarında) piyasaya sürülecek. Bu doğruysa, Samsung yeni bir seçenek olarak mor rengini sunarken, beyaz ve mercan mavisi gibi bazı Galaxy S7 renklerine elveda diyebilir.

Galaxy S8'in fiyatı 799 €, daha büyük ekrana sahip olan Galaxy S8+'ın fiyatı ise 899 € olacak. Görünüşe göre, Galaxy S8 serisi Galaxy S7'den daha pahalı bir fiyat ile gelecek.

Samsung, 29 Mart arihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliği ile Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonlarını resmen ilan edecek.