Motorola'nın yeni telefonu kanlı canlı sızdı!

Motorola, MWC 2017 etkinliğinde yeni telefonlarını görücüye çıkartacak. Moto G ailesine Moto G5 ve Moto G5 Plus modellerini ekleyecek olan firma, diğer firmalar gibi sızıntılara engel olamadı. Yeni telefonu duyurmadan kanlı canlı bir şekilde sızmasını engelleyemeyen Motorola, etkinlikten günler öncesinden Moto G5 Plus'ı görmemizi sağladı.

Moto G5 Plus özellikleri

Moto G5 Plus modelinde 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde ekran, 2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti, 4 GB RAM, 12 Megapiksel çözünürlüğünde Rapid Focus destekli kamera ve 3.000 mAh kapasiteli TurboPower hızlı şarj desteki batarya yer alacak.

Moto G5 Plus'ın kutusundan Android 7.0 Nougat sürümü ile çıkması bekleniyor. Ayrıca cihazda parmak izi okuyucu ve NFC gibi özellikler de yer alacak.

Tasarım açısından oldukça sıradan bir görünüme sahip olan Moto G5 Plus, fiyatı ile bütçe dostu olacağa benziyor.

